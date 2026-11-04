Єпископат Польщі готовий до медіації у спорі навколо Конституційного суду — Interia

Постійна рада єпископів Польщі заявила про готовність за потреби ініціювати й підтримати процес медіації між сторонами політичного спору навколо Конституційного суду. Про це після засідання ради у Варшаві повідомив речник Конференції єпископату Польщі священник Лешек Генсяк, передає Interia.

Заклик до діалогу

За словами Генсяка, засідання скликали через поточну ситуацію в країні. Єпископи обговорили інформацію про розвиток політичної кризи та можливі перспективи її подальшого перебігу.

В оприлюдненій позиції члени Постійної ради єпископів закликали не загострювати конфлікт, розпочати конструктивний діалог і розв'язувати суперечки мирним шляхом. Вони також виступили за відмову від упереджень, насильницьких дій, мови ненависті та агресії.

Речник єпископату уточнив, що єпископи готові долучитися до посередництва, започаткувати його та надалі підтримувати цей процес, якщо буде така воля. Метою такого діалогу вони назвали пошук рішень поточної кризи, побудову довіри та суспільне примирення.

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Піст і молитва

Постійна рада єпископів також звернулася до вірян із закликом молитися за суспільний мир, національне порозуміння та примирення. Окремо духовенство закликало молитися за мудрість для представників влади й усіх, хто відповідає за публічне життя.

Єпископи запропонували провести 10 листопада як день посту та покути з цією ж метою. У заяві вони зазначили, що в Польщі протягом років поглиблюються суспільні й політичні поділи, які, на їхню оцінку, переростають у ненависть та агресію.

Спір пов'язаний із ситуацією в Конституційному суді Польщі. За даними видання, після повідомлення про те, що Анна Корвін-Пйотровська почала керувати судом і розпорядилася призупинити виконання обов'язків голови суду Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханьського, біля будівлі суду посилилися протести. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку, а прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив на необхідності дієздатності держави для забезпечення справедливості.

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