Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zadeklarowała gotowość, w razie potrzeby, do zainicjowania i wsparcia procesu mediacji między stronami sporu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po posiedzeniu rady w Warszawie poinformował o tym rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, podaje Interia.

Apel o dialog

Według Gęsiaka posiedzenie zwołano w związku z obecną sytuacją w kraju. Biskupi omówili informacje dotyczące rozwoju kryzysu politycznego oraz możliwe perspektywy jego dalszego przebiegu.

W opublikowanym stanowisku członkowie Rady Stałej Episkopatu zaapelowali o niezaostrzanie konfliktu, rozpoczęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie sporów. Opowiedzieli się także za odrzuceniem uprzedzeń, działań przemocowych, mowy nienawiści i agresji.

Rzecznik episkopatu wyjaśnił, że biskupi są gotowi włączyć się w mediację, zainicjować ją i dalej wspierać ten proces, jeśli będzie taka wola. Za cel takiego dialogu uznali poszukiwanie rozwiązań obecnego kryzysu, budowanie zaufania i społeczne pojednanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Post i modlitwa

Rada Stała Episkopatu zwróciła się także do wiernych z apelem o modlitwę za pokój społeczny, narodowe porozumienie i pojednanie. Osobno duchowieństwo wezwało do modlitwy o mądrość dla przedstawicieli władz i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne.

Biskupi zaproponowali, by 10 listopada przeżyć jako dzień postu i pokuty w tym samym celu. W oświadczeniu zaznaczyli, że w Polsce od lat pogłębiają się podziały społeczne i polityczne, które, w ich ocenie, przeradzają się w nienawiść i agresję.

Spór jest związany z sytuacją w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Według publikacji, po informacji, że Anna Korwin-Piotrowska rozpoczęła kierowanie Trybunałem i zarządziła zawieszenie wykonywania obowiązków prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego, nasiliły się protesty przed budynkiem Trybunału. Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego, a premier Donald Tusk podkreślił potrzebę sprawności państwa dla zapewnienia sprawiedliwości.

Czytaj nas na