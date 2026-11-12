Автомобильная отрасль Великобритании готовится призвать Европейский союз отложить на два года введение 10-процентных пошлин на электромобили, которыми торгуют между Великобританией и ЕС. Тарифы должны вступить в силу 1 января, если стороны не договорятся во второй раз отложить применение правил происхождения батарей, сообщает The Guardian.

Требования к батареям

Торговое соглашение после Brexit, заключенное в канун Рождества 2020 года, предусматривает, что британские и европейские электромобили должны использовать батареи, произведенные в Великобритании или ЕС из местных материалов. В противном случае на автомобили будет распространяться 10-процентная пошлина.

Изначально эти правила должны были вступить в силу 1 января 2024 года. Их введение должно было стимулировать инвестиции в местное производство литий-ионных батарей и снизить зависимость от китайской аккумуляторной промышленности. Однако несколько заметных проектов по производству батарей по обе стороны Ла-Манша впоследствии остановились, поэтому в декабре 2023 года ЕС и Великобритания договорились перенести срок.

С тех пор появились другие проекты, но многие из них еще не производят батареи в масштабах, необходимых для удовлетворения европейского спроса. Автопроизводители в основном зависят от поставок из Китая, Японии и Южной Кореи.

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Предложения Еврокомиссии

Европейская комиссия ознакомила автомобильную отрасль с предложениями по отсрочке тарифов, однако формально правительству Великобритании они еще не передавались. По данным издания, эти технические предложения фактически означают перенос начала действия правил происхождения на один год.

Некоторые варианты также предусматривают корректировку таможенных процедур и методики расчета происхождения товаров, что может обеспечить временную гибкость в применении тарифов. В то же время часть британской отрасли настаивает, что для адаптации сектора и наращивания выпуска на аккумуляторных гигафабриках необходимо не менее двух лет.

Европейская ассоциация производителей автомобилей оценивает, что при этих правилах в 2027 году 10-процентная пошлина может распространяться на 82% экспорта электромобилей и фургонов из ЕС в Великобританию. По ее расчетам, это может добавить 1,47 млрд евро расходов в год.

Отсрочка тарифов, возможный доступ Великобритании к субсидиям «Сделано в Европе» и вопрос соответствия британских пошлин тарифам ЕС на китайские автомобили могут обсудить на саммите ЕС—Великобритания, запланированном на следующую неделю.

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