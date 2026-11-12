Британський автопром проситиме ЄС відкласти мита на два роки — The Guardian

Автомобільна галузь Великої Британії готується закликати Європейський Союз відкласти на два роки запровадження 10-відсоткових мит на електромобілі, якими торгують між Британією та ЄС. Тарифи мають набути чинності 1 січня, якщо сторони не домовляться вдруге відтермінувати застосування правил походження батарей, повідомляє The Guardian.

Вимоги до батарей

Торговельна угода після Brexit, укладена напередодні Різдва 2020 року, передбачає, що британські та європейські електромобілі мають використовувати батареї, виготовлені у Великій Британії або ЄС із місцевих матеріалів. В іншому разі на автомобілі поширюватиметься 10-відсоткове мито.

Спочатку ці правила мали набути чинності 1 січня 2024 року. Їх запровадження мало стимулювати інвестиції у місцеве виробництво літій-іонних батарей і зменшити залежність від китайської батарейної промисловості. Однак кілька помітних проєктів з виробництва батарей по обидва боки Ла-Маншу згодом зупинилися, тому в грудні 2023 року ЄС і Велика Британія погодили перенести дедлайн.

Відтоді з'явилися інші проєкти, але багато з них ще не виробляють батареї у масштабах, необхідних для задоволення європейського попиту. Автовиробники здебільшого залежать від постачань із Китаю, Японії та Південної Кореї.

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Пропозиції Єврокомісії

Європейська комісія ознайомила автомобільну галузь із пропозиціями щодо відтермінування тарифів, однак формально уряду Великої Британії їх ще не передавали. За даними видання, ці технічні пропозиції фактично означають перенесення початку дії правил походження на один рік.

Деякі варіанти також передбачають коригування митних процедур і методики розрахунку походження товарів, що може надати тимчасову гнучкість у застосуванні тарифів. Водночас частина британської галузі наполягає, що для адаптації сектору та нарощування випуску на акумуляторних гігафабриках потрібно щонайменше два роки.

Європейська асоціація виробників автомобілів оцінює, що за цих правил у 2027 році 10-відсоткове мито може поширитися на 82% експорту електромобілів і фургонів з ЄС до Великої Британії. За її підрахунками, це може додати 1,47 млрд євро витрат за рік.

Відтермінування тарифів, можливий доступ Британії до субсидій «Вироблено в Європі» та питання відповідності британських мит тарифам ЄС на китайські автомобілі можуть обговорити на саміті ЄС—Велика Британія, запланованому на наступний тиждень.

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