Brytyjska branża motoryzacyjna przygotowuje się do zaapelowania do Unii Europejskiej o odroczenie o dwa lata wprowadzenia 10-procentowych ceł na pojazdy elektryczne będące przedmiotem handlu między Wielką Brytanią a UE. Taryfy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli strony nie uzgodnią po raz drugi odroczenia stosowania zasad pochodzenia baterii, informuje The Guardian.

Wymogi dotyczące baterii

Umowa handlowa po Brexicie, zawarta w wigilię Bożego Narodzenia 2020 roku, przewiduje, że brytyjskie i europejskie pojazdy elektryczne muszą wykorzystywać baterie wyprodukowane w Wielkiej Brytanii lub UE z lokalnych materiałów. W przeciwnym razie samochody będą objęte 10-procentowym cłem.

Początkowo zasady te miały wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Ich wprowadzenie miało pobudzić inwestycje w lokalną produkcję baterii litowo-jonowych i zmniejszyć zależność od chińskiego przemysłu bateryjnego. Jednak kilka znaczących projektów produkcji baterii po obu stronach kanału La Manche zostało później wstrzymanych, dlatego w grudniu 2023 roku UE i Wielka Brytania uzgodniły przesunięcie terminu.

Od tego czasu pojawiły się inne projekty, lecz wiele z nich nadal nie produkuje baterii na skalę potrzebną do zaspokojenia europejskiego popytu. Producenci samochodów w dużej mierze zależą od dostaw z Chin, Japonii i Korei Południowej.

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Propozycje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła branży motoryzacyjnej propozycje dotyczące odroczenia taryf, jednak formalnie nie zostały one jeszcze przekazane rządowi Wielkiej Brytanii. Według publikacji te techniczne propozycje faktycznie oznaczają przesunięcie o rok rozpoczęcia obowiązywania zasad pochodzenia.

Niektóre warianty przewidują również korekty procedur celnych i metodologii obliczania pochodzenia towarów, co może zapewnić tymczasową elastyczność w stosowaniu taryf. Jednocześnie część brytyjskiej branży nalega, że sektor potrzebuje co najmniej dwóch lat na dostosowanie się i zwiększenie produkcji w gigafabrykach baterii.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ocenia, że na mocy tych zasad w 2027 roku 10-procentowe cło może objąć 82% eksportu pojazdów elektrycznych i furgonetek z UE do Wielkiej Brytanii. Według jego wyliczeń może to zwiększyć koszty o 1,47 mld euro rocznie.

Odroczenie taryf, możliwy dostęp Wielkiej Brytanii do subsydiów „Wyprodukowano w Europie” oraz kwestia dostosowania brytyjskich ceł do taryf UE na chińskie samochody mogą zostać omówione na szczycie UE–Wielka Brytania zaplanowanym na przyszły tydzień.

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