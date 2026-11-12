英国汽车行业正准备呼吁欧盟将英国与欧盟之间交易的电动汽车10%关税推迟两年实施。除非双方同意再次推迟适用电池原产地规则，否则这些关税将于1月1日生效，据《卫报》报道。

电池要求

2020年圣诞节前夕达成的脱欧后贸易协议规定，英国和欧洲的电动汽车必须使用由英国或欧盟以本地材料制造的电池。否则，这些汽车将被征收10%的关税。

这些规则最初原定于2024年1月1日生效。其实施旨在刺激对本地锂离子电池生产的投资，并减少对中国电池产业的依赖。然而，英吉利海峡两岸的数个重要电池生产项目后来停滞，因此欧盟和英国于2023年12月同意推迟截止日期。

此后出现了其他项目，但其中许多尚未以满足欧洲需求所需的规模生产电池。汽车制造商在很大程度上依赖来自中国、日本和韩国的供应。

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欧盟委员会的提议

欧盟委员会已向汽车行业介绍了推迟关税的提议，但尚未正式提交给英国政府。据该报报道，这些技术性提议实际上意味着将原产地规则的生效时间推迟一年。

一些方案还 предусматривают调整海关程序和货物原产地计算方法，这可能为关税的实施提供临时灵活性。与此同时，英国行业的一部分坚持认为，该行业至少需要两年时间来适应并提高电池超级工厂的产量。

欧洲汽车制造商协会估计，按照这些规则，2027年，10%的关税可能适用于欧盟对英国出口的82%的电动汽车和厢式货车。根据其计算，这可能每年增加14.7亿欧元的成本。

推迟关税、英国可能获得“欧洲制造”补贴，以及英国关税与欧盟对中国汽车关税一致性的问题，可能会在计划于下周举行的欧盟—英国峰会上讨论。

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