ЕС передаст Украине 500 генераторов и понтонные мосты для подготовки к зиме

Европейский Союз мобилизует 500 генераторов из резервов rescEU, а также поможет доставить в Украину плавучие мосты и автобусы для оказания поддержки в преддверии зимы.

«Мы пообещали помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение и поддержать украинцев в течение зимы. И мы выполняем это обещание», — говорится в совместном заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошти по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Помимо поставки генераторов, европейские партнеры содействуют транспортировке четырех плавучих мостов из Норвегии и 200 автобусов, а также помогают создавать центры экстренной поддержки.

Источник: совместное заявление руководства Европейского Союза.

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