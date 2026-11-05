Україна отримала від ЄС ще понад 4 млрд євро допомоги – Корецький

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5 листопада Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової допомоги в розмірі 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan. Із цієї суми 660 млн євро спрямують на потреби оборони. Решту коштів використають для фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Із загальної суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро — оборонний компонент.

За словами очільника уряду, отримані кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони України.

Корецький наголосив, що в умовах постійних російських атак європейська підтримка залишається критично важливою для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Прем'єр подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.

«Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі», – зазначив Корецький.

Про це повідомляється із посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Нагадаємо, що Україна отримала від ЄС €1,24 млрд на дрони та ракети.

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