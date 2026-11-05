Украина получила от ЕС ещё более 4 млрд евро помощи — Корецкий

Украина получила от Европейского Союза очередной транш финансовой помощи в размере 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 660 млн евро будут направлены на нужды обороны. Остальные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государственного бюджета.

Из общей суммы 3,7 млрд евро составляет макрофинансовая помощь, ещё 660 млн евро — оборонный компонент.

По словам главы правительства, полученные средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны Украины.

Корецкий подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак европейская поддержка остается критически важной для укрепления обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства.

Премьер поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины.

«Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальная часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме», — отметил Корецкий.

Об этом сообщается со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Напомним, что Украина получила от ЕС 1,24 млрд евро на дроны и ракеты.

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