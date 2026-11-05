Львовский псевдоактивист Стахив ушел в СЗЧ из учебного центра ВМС

Мобилизованный псевдоактивист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр Военно-морских сил. В настоящее время его разыскивают.

Об исчезновении стало известно утром 5 ноября во время проверки личного состава. Информацию подтвердил рекрутер 38-й отдельной бригады морской пехоты Александр Молодой.

По его словам, поиски не дали результатов. На Стахива составили рапорт о самовольном оставлении части, а информацию передали в Военную службу правопорядка.

В то же время в видео, опубликованном Жаном Новосельцевым, Стахив заявил, что сам покинул учебный центр, не считает себя мобилизованным и направляется в сторону Львова.

Источник: «Суспильне».

Псевдоактивиста Остапа Стахива 31 октября сотрудники Национальной полиции доставили в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. Сейчас он проходит военно-медицинскую комиссию.

Прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении 40-летнего львовского псевдоактивиста, которого обвиняют в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и мошенничестве.

За антивакцинатора Остапа Стахива внесли залог, и 1 декабря он вышел из-под ареста в СИЗО.

Читай нас в