Zmobilizowany pseudoaktywista Ostap Stachow samowolnie opuścił ośrodek szkoleniowy Sił Morskich. Obecnie trwa jego poszukiwanie.

O jego zniknięciu dowiedziano się rano 5 listopada podczas kontroli stanu osobowego. Informację tę potwierdził rekruter 38. oddzielnej brygady piechoty morskiej Oleksandr Molodyj.

Jak twierdzi, poszukiwania nie przyniosły rezultatów. W sprawie Stachowa sporządzono raport o samowolnym opuszczeniu jednostki, a informację przekazano do Wojskowej Służby Porządkowej.

Jednocześnie w filmie opublikowanym przez Żana Nowosielcowa Stachow oświadczył, że sam opuścił ośrodek szkoleniowy, nie uważa się za zmobilizowanego i zmierza w kierunku Lwowa.

Źródło: Suspilne.

31 października funkcjonariusze Policji Narodowej przewieźli rzekomego aktywistę Ostapa Stachowa do jednego z rejonowych terytorialnych ośrodków rekrutacji i wsparcia społecznego we Lwowie. Obecnie przechodzi on badania komisji wojskowo-lekarskiej.

Prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu pseudodziałaczowi ze Lwowa, którego oskarża się o rozpowszechnianie informacji dotyczących rozmieszczenia Sił Zbrojnych Ukrainy oraz o oszustwo.

Za przeciwnika szczepień Ostapa Stachowa wpłacono kaucję, a 1 grudnia został on zwolniony z aresztu śledczego.

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