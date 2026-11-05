МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассников

Министерство образования и науки Украины утвердило семь новых учебных занятий для старшеклассников. Они посвящены защите животных, волонтерству, гражданской ответственности и противодействию климатическим вызовам.

Уроки разработали организация UAnimals и компания Suziria Group в рамках проекта «Гуманное образование и волонтерство». Программа предусматривает практические задания, дискуссии, командную работу и проверку фактов.

Во время занятий ученики будут изучать правила ответственного ухода за животными, способы помощи бездомным питомцам, основы благотворительного сбора средств и волонтерства. Также школьники будут исследовать влияние индустрии развлечений на животных, растительного питания и личного выбора на окружающую среду.

Отдельные занятия посвящены спасению животных во время войны, климатическим изменениям, искусственному интеллекту и биотехнологиям. В одном из интерактивных уроков ученики будут моделировать мир в 2050 году.

Все материалы получили гриф «Одобрено для использования в образовательном процессе». Учителя могут проводить уроки полностью, использовать отдельные задания или адаптировать их к потребностям класса.

Всего в рамках проекта уже разработано и одобрено 21 урок для младшей, средней и старшей школы. В течение 2025–2026 учебного года к инициативе присоединились более 2 тысяч педагогов, а учебные мероприятия охватили более 24 тысяч детей.

Источник: Министерство образования и науки Украины.

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