МОН схвалило сім нових уроків для старшокласників

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Міністерство освіти і науки України затвердило сім нових навчальних занять для старшокласників. Вони присвячені захисту тварин, волонтерству, громадянській відповідальності та протидії кліматичним викликам.

Уроки розробили організація UAnimals та компанія Suziria Group у межах проєкту «Гуманна освіта та волонтерство». Програма передбачає практичні завдання, дискусії, командну роботу та перевірку фактів.

Під час занять учні вивчатимуть правила відповідального догляду за тваринами, способи допомоги безпритульним улюбленцям, основи благодійного збору коштів і волонтерства. Також школярі досліджуватимуть вплив індустрії розваг на тварин, рослинного харчування та особистого вибору на довкілля.

Окремі заняття присвячені порятунку тварин під час війни, кліматичним змінам, штучному інтелекту та біотехнологіям. В одному з інтерактивних уроків учні моделюватимуть світ у 2050 році.

Усі матеріали отримали гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». Учителі можуть проводити уроки повністю, використовувати окремі завдання або адаптувати їх до потреб класу.

Загалом у межах проєкту вже розробили та схвалили 21 урок для молодшої, середньої та старшої школи. Протягом 2025–2026 навчального року до ініціативи долучилися понад 2 тисячі педагогів, а навчальні заходи охопили більш ніж 24 тисячі дітей.

Джерело: Міністерство освіти і науки України.

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