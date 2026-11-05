教育部批准了七门面向高中生的新课程

乌克兰教育与科学部批准了七门面向高中生的全新课程。这些课程聚焦于动物保护、志愿服务、公民责任以及应对气候挑战。

这些课程由UAnimals组织和Suziria Group公司在“人道教育与志愿服务”项目的框架内共同开发。该课程包含实践任务、讨论、团队合作和事实核查等环节。

在课程中，学生将学习负责任地照顾动物的规则、帮助流浪宠物的办法，以及慈善筹款和志愿服务的基礎知识。 此外，学生还将探究娱乐产业对动物的影响，以及素食和个人选择对环境的影响。

部分课程专门探讨战争期间的动物救援、气候变化、人工智能及生物技术等议题。在其中一堂互动课上，学生们将模拟2050年的世界。

所有教学材料均获得“批准用于教育过程”的认证。教师可以完整地开展课程，也可以选用部分任务，或根据班级需求进行调整。

目前，该项目已为小学、初中和高中阶段开发并批准了共计21节课程。 在2025–2026学年期间，超过2000名教师加入了该倡议，教学活动覆盖了超过24000名学生。

来源：乌克兰教育与科学部。

乌克兰最高拉达通过了一项法律，允许10年级和11年级的学生在原学校完成学业，即使该校已变更性质或进行了重组。

乌克兰内阁通过了关于在持续空袭警报情况下组织教育教学工作的决定。

在有7至12年级学生就读的学校中，将配备一名或两名职业顾问。他们将帮助学生确定未来职业方向、选择学习方向并规划自己的教育路径。

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