Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło siedem nowych lekcji dla uczniów szkół średnich

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zatwierdziło siedem nowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich. Są one poświęcone ochronie zwierząt, wolontariatowi, odpowiedzialności obywatelskiej oraz przeciwdziałaniu wyzwaniom klimatycznym.

Zajęcia zostały opracowane przez organizację UAnimals oraz firmę Suziria Group w ramach projektu „Humanitarna edukacja i wolontariat”. Program obejmuje zadania praktyczne, dyskusje, pracę zespołową oraz weryfikację faktów.

Podczas zajęć uczniowie będą poznawać zasady odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, sposoby pomocy bezdomnym zwierzętom oraz podstawy zbiórek charytatywnych i wolontariatu. Uczniowie będą również badać wpływ przemysłu rozrywkowego na zwierzęta, wpływ diety roślinnej oraz wpływ osobistych wyborów na środowisko naturalne.

Poszczególne zajęcia poświęcone są ratowaniu zwierząt w czasie wojny, zmianom klimatycznym, sztucznej inteligencji oraz biotechnologiom. Podczas jednej z interaktywnych lekcji uczniowie będą modelować świat w 2050 roku.

Wszystkie materiały otrzymały oznaczenie „Zatwierdzone do wykorzystania w procesie edukacyjnym”. Nauczyciele mogą przeprowadzać lekcje w całości, korzystać z poszczególnych zadań lub dostosowywać je do potrzeb klasy.

W ramach projektu opracowano i zatwierdzono już łącznie 21 lekcji dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W roku szkolnym 2025–2026 do inicjatywy dołączyło ponad 2 tysiące nauczycieli, a zajęcia edukacyjne objęły ponad 24 tysiące dzieci.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

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