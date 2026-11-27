Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uchylił zajęcie ośmiu samochodów, które wcześniej zostały zajęte w sprawie byłej przewodniczącej Chmielnickiej Medyczno-Społecznej Komisji Ekspertyz Tetiany Krupy.

Wniosek o uchylenie zajęcia złożyła adwokatka Tetiana Kostyuk w imieniu właściciela mienia. Chodzi o osiem samochodów zajętych postanowieniem sędziego śledczego WAKS z dnia 17 października 2024 r. w celu zabezpieczenia dowodów rzeczowych.

Według adwokatki siedem z ośmiu samochodów przedsiębiorstwo nabyło jeszcze zanim Oleksandr Krupa stał się jego jedynym właścicielem. Obrona podkreślała, że pojazdy nie mają związku z okolicznościami postępowania karnego, a po zakończeniu postępowania przygotowawczego nie ma już potrzeby ich zajęcia.

Prokurator Wadim Sydorenko nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia wniosku. Wyjaśnił, że na początku śledztwa samochody zostały zajęte w celu sprawdzenia ewentualnego związku majątku przedsiębiorstwa z nieuzasadnionymi aktywami Tatiany Krupy lub jej rodziny.

Jednocześnie, według prokuratora, samochody prywatnego przedsiębiorstwa „Eurosyr” nie zostały wymienione w akcie oskarżenia jako aktywa, które mogłyby stanowić przedmiot nielegalnego wzbogacenia się. Przedsiębiorstwo figuruje w dokumencie jako jedno ze źródeł dochodów rodziny Krupy, które prokuratura uwzględniła przy ustalaniu jej legalnych dochodów.

W związku z tym prokurator zgodził się, że po zakończeniu postępowania przygotowawczego i sformułowaniu aktu oskarżenia nie ma już potrzeby dalszego zajęcia samochodów. Sąd uwzględnił wniosek obrony i uchylił zajęcie wszystkich ośmiu pojazdów. Postanowienie stało się prawomocne.

Tetiana Krupa, była dyrektor Chmielnickiej Obwodowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jest oskarżona o bezprawne wzbogacenie się, niezgłoszenie majątku oraz legalizację środków finansowych. Wraz z nią w postępowaniu figurują jej mąż Włodzimierz oraz syn Oleksandr.

Według wersji śledztwa w latach 2020–2024 rodzina Krupów bezprawnie wzbogaciła się o około 160 mln hrywien. Część środków, jak uważają organy ścigania, została wyprana poprzez fikcyjną sprzedaż nieruchomości, wywieziona za granicę i zdeponowana na rachunkach w zagranicznych bankach.

We wrześniu 2026 roku NABU i SAP skierowały akt oskarżenia przeciwko Tetianie Krupie, jej mężowi i synowi do sądu. Obecnie sprawę rozpatruje Najwyższy Sąd Antykorupcyjny.

Odpowiednią decyzję wydał 27 listopada sędzia Denys Kowalenko.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zakończyła pełną kontrolę oświadczenia majątkowego za rok 2024 byłej dyrektor Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiany Kruppy. W wyniku kontroli wykryto nieprawdziwe informacje na kwotę ponad 19,8 mln hrywien, a także oznaki bezprawnego wzbogacenia się na kwotę ponad 235,9 mln hrywien.

Krupa może swobodnie poruszać się po kraju — sąd przedłużył jej obowiązki o dwa miesiące.

Skandalna była szefowa Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych w Chmielnickim, Krupa, zadeklarowała miliony w gotówce.

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