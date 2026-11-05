Ukraina otrzymała od UE kolejne ponad 4 mld euro pomocy – Korecki

Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej kolejną transzę pomocy finansowej w wysokości 4,36 mld euro w ramach programu Ukraine Support Loan. Z tej kwoty 660 mln euro zostanie przeznaczone na potrzeby obronne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie priorytetowych wydatków budżetu państwa.

Z całkowitej kwoty 3,7 mld euro stanowi pomoc makrofinansową, a kolejne 660 mln euro – komponent obronny.

Według szefa rządu otrzymane środki zostaną przeznaczone na priorytetowe wydatki budżetowe oraz najpilniejsze potrzeby Sił Obronnych Ukrainy.

Korecki podkreślił, że w obliczu ciągłych ataków rosyjskich wsparcie europejskie pozostaje niezwykle istotne dla wzmocnienia zdolności obronnych i zachowania stabilności finansowej państwa.

Premier podziękował przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarzom Valdisowi Dombrovskisowi i Andriusowi Kubiliusowi, a także państwom członkowskim UE za konsekwentne wsparcie Ukrainy.

„Kontynuujemy współpracę z europejskimi partnerami, aby pozostała część przewidzianego finansowania dotarła na czas i w pełnej wysokości” – zaznaczył Korecki.

Informację tę podano z powołaniem się na premiera Serhija Koreckiego.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała od UE 1,24 mld euro na drony i rakiety.

Ukraina otrzymała ponad 400 mln dolarów od darczyńców na reformę służby zdrowia

Czytaj nas na