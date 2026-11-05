Post bożonarodzeniowy 2026: kiedy się zaczyna, jak długo trwa i jakich zasad należy przestrzegać

Pod koniec jesieni w ukraińskich kościołach rozpocznie się post bożonarodzeniowy, zwany również „Pilypivką”. Poprzedza on obchody Bożego Narodzenia i trwa 40 dni. W 2026 roku, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, post rozpocznie się 15 listopada, a zakończy 24 grudnia.

Styler wyjaśnia, kiedy dokładnie należy pościć w 2026 roku, dlaczego ten okres nazywa się „Pilypivką” oraz na czym polega jego duchowe znaczenie.

Kiedy zaczyna się i kończy post bożonarodzeniowy w 2026 roku

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym post bożonarodzeniowy w 2026 roku rozpocznie się 15 listopada, w niedzielę, i potrwa do 24 grudnia włącznie, czyli do czwartku.

W ten sposób wierni będą mieli 40 dni na przygotowanie się do Bożego Narodzenia, które według nowego stylu będzie obchodzone 25 grudnia, w piątek.

Daty te potwierdzają oficjalne kalendarze Cerkwi Prawosławnej Ukrainy oraz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W szczególności w kalendarzu POCU na rok 2026 post bożonarodzeniowy (Piłipów) jest wyznaczony na okres od 15 listopada do 24 grudnia. Analogiczne daty podano również w kalendarzu kościelnym UGKK na rok 2026.

Dlaczego post bożonarodzeniowy nazywa się „Pilypivką”

Ludowa nazwa postu wiąże się z dniem pamięci świętego apostoła Filipa, który według nowego kalendarza przypada 14 listopada. Następnego dnia, 15 listopada, rozpoczyna się post, dlatego nazywa się go „Pilypivką”.

Okres ten ma w tradycji chrześcijańskiej szczególne znaczenie. Symbolizuje on duchowe przygotowanie do narodzin Jezusa Chrystusa. Przez 40 dni wierni przygotowują się do święta poprzez modlitwę, wstrzemięźliwość, dobre uczynki i troskę o bliźnich.

W Ukraińskim Kościele Greckokatolickim podkreśla się, że sens postu bożonarodzeniowego polega nie tylko na ograniczeniach żywieniowych, ale także na duchowej pracy nad sobą.

Jakich zasad żywieniowych należy przestrzegać

Post bożonarodzeniowy zakłada umiar w jedzeniu, jednak konkretne przepisy zależą od tradycji kościelnej.

Na przykład w Ukraińskim Kościele greckokatolickim, zgodnie z obowiązującymi zasadami, we wszystkie środy i piątki postu bożonarodzeniowego wierni powstrzymują się od spożywania produktów mięsnych i potraw mięsnych. W pozostałe dni dozwolone są wszystkie rodzaje potraw.

Kościół wzywa również w tym okresie do rezygnacji z hucznych rozrywek, wesel, tańców i podobnych wydarzeń. Jednocześnie z obowiązku postu zwolnione są w szczególności dzieci do 14 roku życia, osoby w wieku powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby ciężko chore, matki po porodzie oraz kobiety karmiące piersią.

Warto pamiętać, że post nie jest dietą ani rywalizacją w surowości ograniczeń. Jego głównym celem jest duchowe oczyszczenie, modlitwa i przygotowanie do Bożego Narodzenia.

Dlaczego post bożonarodzeniowy trwa 40 dni

Post bożonarodzeniowy ma długą historię, a jego tradycja kształtowała się stopniowo. Pierwsze wzmianki o przygotowaniach do obchodów Bożego Narodzenia poprzez powstrzymywanie się od jedzenia i inne ograniczenia sięgają IV–V wieku.

Początkowo post ten był znacznie krótszy. Zgodnie z informacjami historycznymi w niektórych wspólnotach chrześcijańskich trwał on zaledwie sześć dni, w innych – dłużej. Na Wschodzie przez długi czas nie było jednomyślności co do jego długości.

Ważny etap nastąpił w 1166 roku, kiedy Sobór Konstantynopolitański ustanowił czterdziestodniowy post bożonarodzeniowy dla wielu kościołów. Pod względem długości zrównał go z Wielkim Postem przed Wielkanocą.

Liczba 40 ma szczególne znaczenie biblijne. Przypomina ona o czterdziestodniowym poście Mojżesza przed otrzymaniem przykazań Bożych. Okres ten symbolizuje również duchowe przygotowanie do wielkiego wydarzenia – narodzin Jezusa Chrystusa.

Post bożonarodzeniowy otrzymał nawet nazwę Małej Czterdziestnicy, podczas gdy Wielki Post przed Wielkanocą nazywany jest Wielką Czterdziestnicą.

W tradycji ukraińskiej post bożonarodzeniowy był nie tylko okresem ograniczeń żywieniowych, ale także czasem aktywnych przygotowań do święta.

W trakcie okresu Filipówki gospodynie i gospodarze stopniowo porządkowali swoje domy: bielili chaty, ozdabiali pokoje malowidłami, wyjmowali najlepsze haftowane ręczniki i dywany.

W Pokutcie szczególne miejsce zajmowała ozdobiona świeca lub lampka, a także diduch — jeden z najstarszych symboli ukraińskich Świąt Bożego Narodzenia.

Nie mniej ważne były przygotowania do kolędowania. Ludzie z wyprzedzeniem szyli i naprawiali kostiumy, przygotowywali się do bożonarodzeniowych obchodów i świątecznych obrzędów.

Dlatego Piłipówka była dla Ukraińców nie tylko czasem oczekiwania na Boże Narodzenie, ale całym okresem domowych przygotowań, rodzinnych zabiegów i pielęgnowania tradycji.

Listopad jest ważnym miesiącem przejściowym w roku kościelnym, kiedy to wierni przygotowują się do rozpoczęcia postu bożonarodzeniowego. W tym miesiącu przypada pamięć o wybitnych świętych, w szczególności o wielkich męczennikach i apostołach, którzy odgrywają szczególną rolę w tradycji chrześcijańskiej.

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