Рождественский пост 2026: когда начинается, сколько длится и каких правил следует придерживаться

В конце осени в украинских церквях начнётся Рождественский пост, который также называют Филипповкой. Он предшествует празднованию Рождества Христова и длится 40 дней. В 2026 году по новому церковному календарю пост начнётся 15 ноября, а завершится 24 декабря.

Styler рассказывает, когда именно поститься в 2026 году, почему этот период называют Филипповкой и в чём заключается его духовный смысл.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2026 году

По новому церковному календарю Рождественский пост в 2026 году начнётся 15 ноября, в воскресенье, и продлится до 24 декабря включительно, четверга.

Таким образом, у верующих будет 40 дней для подготовки к Рождеству Христовому, которое по новому стилю будет отмечаться 25 декабря, в пятницу.

Эти даты подтверждаются официальными календарями Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В частности, в календаре ПЦУ на 2026 год Рождественский (Филипповский) пост указан с 15 ноября по 24 декабря. Аналогичные даты указаны и в церковном календаре УГКЦ на 2026 год.

Почему Рождественский пост называют Филипповкой

Народное название поста связано с днем памяти святого апостола Филиппа, который по новому календарю приходится на 14 ноября. На следующий день, 15 ноября, начинается пост, поэтому его и называют Филипповкой.

Этот период в христианской традиции имеет особое значение. Он символизирует духовную подготовку к рождению Иисуса Христа. В течение 40 дней верующие настраиваются на праздник через молитву, воздержание, добрые поступки и заботу о ближних.

В Украинской греко-католической церкви подчеркивают, что смысл Рождественского поста заключается не только в ограничениях в питании, но и в духовной работе над собой.

Каких правил питания придерживаются

Рождественский пост предполагает воздержание в еде, однако конкретные предписания зависят от церковной традиции.

Например, в Украинской греко-католической церкви в соответствии с действующими правилами по всем средам и пятницам Рождественского поста верующие воздерживаются от мясных продуктов и блюд. В остальные дни разрешены все виды пищи.

Также церковь призывает в этот период отказаться от шумных развлечений, свадеб, танцев и подобных мероприятий. В то же время от обязанности поститься освобождены, в частности, дети до 14 лет, люди в возрасте от 60 лет, беременные, тяжелобольные, матери после родов и кормящие грудью.

Важно помнить, что пост — это не диета и не соревнование в строгости ограничений. Его главная цель — духовное очищение, молитва и подготовка к Рождеству Христовому.

Почему Рождественский пост длится 40 дней

Рождественский пост имеет древнюю историю, а его традиция формировалась постепенно. Первые упоминания о подготовке к празднованию Рождества посредством воздержания от пищи и других ограничений относятся к IV–V векам.

Изначально этот пост был значительно короче. По историческим сведениям, в некоторых христианских общинах он длился всего шесть дней, в других — дольше. На Востоке долгое время не было единого мнения относительно его продолжительности.

Важный этап наступил в 1166 году, когда Константинопольский собор утвердил сорокадневный Рождественский пост для многих церквей. Его приравняли по продолжительности к Великому посту перед Пасхой.

Число 40 имеет особое библейское значение. Оно напоминает о сорокадневном посте Моисея перед получением Божьих заповедей. Также этот период символизирует духовную подготовку к великому событию — рождению Иисуса Христа.

Рождественский пост даже получил название Малой сорокодесятницы, тогда как Великий пост перед Пасхой называют Великой сорокодесятницей.

Рождественский пост в украинской традиции был не только периодом пищевых ограничений, но и временем активной подготовки к празднику.

В течение Пилиповки хозяйки и хозяева постепенно приводили в порядок свои дома: белили избы, украшали комнаты росписями, доставали лучшие вышитые рушники и ковры.

В Покутье особое место отводили украшенной свече или лампадке, а также дидуху — одному из древнейших символов украинского Рождества.

Не менее важной была подготовка к колядке. Люди заранее шили и чинили костюмы, готовились к рождественским обходам и праздничным обрядам.

Поэтому Филипповка была для украинцев не просто временем ожидания Рождества, а целым периодом домашних хлопот, семейной подготовки и сохранения традиций.

Ноябрь является важным переходным месяцем в церковном году, когда верующие готовятся к началу Рождественского поста. На этот месяц приходятся дни памяти выдающихся святых, в частности великих мучеников и апостолов, которые играют особую роль в христианской традиции.

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