2026年圣诞斋期：何时开始、持续多久以及应遵守哪些规则

深秋时节，乌克兰各教堂将开始圣诞斋期，该斋期也被称为“菲利普斋”。它紧接在圣诞节庆祝活动之前，为期40天。 根据新教会历，2026年的斋期将于11月15日开始，并于12月24日结束。

Styler将为您介绍2026年斋期的具体时间、为何这一时期被称为“皮利皮夫卡”，以及其精神意义何在。

2026年圣诞斋期何时开始和结束

根据新教会历，2026年的圣诞斋期将于11月15日（星期日）开始，持续至12月24日（星期四）结束。

因此，信徒们将有40天的时间为圣诞节做准备，根据新历，圣诞节将于12月25日（星期五）庆祝。

这些日期已得到乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会官方日历的确认。 具体而言，在乌克兰东正教会的2026年历中，圣诞斋期（又称“菲利普斋期”）被标注为11月15日至12月24日。乌克兰希腊天主教会2026年的教会历中也列出了相同的日期。

为何圣诞斋期被称为“菲利普斋”

这一斋期的俗称源于圣使徒腓力的纪念日，根据新历，该纪念日为11月14日。次日，即11月15日，斋期开始，因此被称为“腓力斋”。

在基督教传统中，这一时期具有特殊意义。它象征着为耶稣基督的降生进行精神上的准备。在这40天里，信徒们通过祈祷、节制、行善以及关怀邻人来为节日做好准备。

乌克兰希腊天主教会强调，圣诞斋期的意义不仅在于饮食上的节制，更在于对自我的精神修养。

遵循哪些饮食规则

圣诞斋期要求在饮食上保持节制，但具体规定取决于教会传统。

例如，在乌克兰希腊天主教会中，根据现行规定，圣诞斋期内的每个星期三和星期五，信徒都应避免食用肉类产品和肉类菜肴。其他日子则允许食用各类食物。

此外，教会还呼吁信徒在此期间避免参加喧闹的娱乐活动、婚礼、舞会及类似活动。 与此同时，14岁以下儿童、60岁以上老人、孕妇、重病患者、产后妇女以及哺乳期妇女等群体可免于斋戒义务。

需要记住的是，斋戒并非节食，也不是在限制严格程度上进行的竞赛。其主要目的是精神净化、祈祷以及为圣诞节做准备。

为什么圣诞斋期持续40天

圣诞斋期历史悠久，其传统是逐渐形成的。关于通过禁食和其他限制来准备庆祝圣诞节的最早记载可追溯至4至5世纪。

起初，这一斋期的时长要短得多。据历史记载，在某些基督教团体中，斋期仅持续六天，而在其他团体中则更长。在东方，关于斋期长短的问题长期以来一直没有统一的看法。

1166年迎来了一个重要转折点，当时君士坦丁堡大公会议为许多教会确立了为期四十天的圣诞斋期。其时长被视为与复活节前的“大斋期”相当。

数字“40”在《圣经》中具有特殊意义。它让人联想到摩西在领受上帝诫命前为期四十天的斋戒。此外，这一时期还象征着为重大事件——耶稣基督的诞生——所做的灵性准备。

圣诞斋期甚至被称为“小四旬斋”，而复活节前的“大斋期”则被称为“大四旬斋”。

在乌克兰传统中，圣诞斋期不仅是饮食节制的时期，也是积极筹备节日的重要阶段。

在“菲利普节”期间，主妇和男主人会逐步整理居所：粉刷房屋，用彩绘装饰房间，取出最精美的刺绣毛巾和地毯。

在波库蒂地区，装饰精美的蜡烛或油灯，以及“迪杜赫”（didukh）——乌克兰圣诞节最古老的象征之一——都占据着特殊的位置。

为“科利亚杜瓦”（圣诞颂歌）做准备同样重要。人们提前缝制和修补服装，为圣诞巡游和节日仪式做准备。

因此，对于乌克兰人来说，“皮利皮夫卡”不仅是等待圣诞节的时光，更是一段充满家务劳作、家庭筹备和传承传统的时期。

11月是教会年历中一个重要的过渡月份，信徒们会在这一月为圣诞斋期的开始做准备。 本月还包含纪念杰出圣人的日子，特别是那些在基督教传统中扮演特殊角色的伟大殉道者和使徒。

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