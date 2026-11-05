Amerykańska dziennikarka, dokumentalistka i pisarka Zarina Zabriskie została ambasadorką 34. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej „Borysfen”. Od dłuższego czasu mieszka i pracuje w Chersoniu, gdzie dokumentuje skutki rosyjskich ataków i opowiada światu o życiu miasta pod ciągłym ostrzałem.

Zabriskie filmowała dostawy pomocy humanitarnej za pomocą dronów do okupowanych Oleszok, a także nakręciła film dokumentalny „Cherson. Safari na ludzi”, który został zaprezentowany podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Według dziennikarki jednym z impulsów do uzyskania statusu ambasadorki była śmierć jej kolegi Włodzimierza Obertasa. Odniósł on śmiertelne obrażenia w wyniku wybuchu miny w Chersoniu 27 października – w pierwszym dniu zawieszenia broni.

W 34. brygadzie poinformowano, że Zarina przeprowadziła liczne wywiady z żołnierzami, odwiedzała pozycje ukraińskich obrońców i nadal mieszka w mieście. Żołnierze nadali jej nawet pseudonim „Kalifornia”.

Obecnie dziennikarka kończy pracę nad drugim filmem dokumentalnym o Chersoniu, a także przygotowuje trzeci film – o żołnierzach broniących miasta, w szczególności o żołnierzach 34. Brygady Piechoty Morskiej.

W brygadzie zaznaczono, że współpraca z Zabriską trwa już od dawna, a nowy status ma przenieść ją na kolejny poziom.

Źródło: 34. Oddzielna Brygada Piechoty Morskiej „Borysfen”.

Starsza sierżant Tetiana Wiktorivna dobrowolnie wstąpiła do wojska, a później do jej brygady dołączył syn. Obecnie służą razem w 42. brygadzie piechoty morskiej, gdzie kobieta pełni funkcję sierżanta-menedżera.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy podpisał rozkaz o mianowaniu 33-letniego pułkownika Serhija Shatalowa na dowódcę 30. korpusu piechoty morskiej Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Orkiestra wojskowa 406. oddzielnej brygady artyleryjskiej im. generała chorążego Oleksija Almazowa zaprezentowała nowy utwór muzyczny — „Hymn piechoty morskiej Ukrainy”, poświęcony ukraińskim żołnierzom piechoty morskiej.

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