美国记者、纪录片制作人兼作家扎里娜·扎布里斯基成为第34独立海军陆战旅“博里斯芬”的形象大使。 她长期在赫尔松生活和工作，在那里记录俄罗斯袭击造成的后果，并向世界讲述这座城市在持续炮击下的生活。

扎布里斯基曾用无人机拍摄向被占领的奥列什基运送人道主义援助物资的场景，并制作了纪录片《赫尔松：猎人狩猎》，该片曾在慕尼黑安全会议上展映。

据这位记者称，促使她获得大使身份的契机之一，是她的同事弗拉基米尔·奥伯塔斯（Vladimir Obertas）的遇难。10月27日——停火的第一天——他在赫尔松因踩中地雷身受致命伤。

第34旅方面透露，扎里娜曾多次采访军人，走访过乌克兰守军的阵地，目前仍居住在该市。军人甚至给她起了个代号“加利福尼亚”。

目前，这位记者正在完成关于赫尔松的第二部纪录片，同时也在筹备第三部作品——该片将聚焦保卫这座城市的军人，特别是第34海军陆战旅的战士们。

该旅方面指出，与扎布里斯基的合作已持续很久，而这一新身份将使双方的合作提升到一个新的高度。

来源：第34独立海军陆战旅“博里斯芬”。

上士塔蒂亚娜·维克托罗夫娜曾自愿参军，后来她的儿子也加入了她的旅。目前，他们一起在第42海军陆战旅服役，其中这位女性担任管理上士一职。

乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂签署了任命33岁的上校谢尔盖·沙塔洛夫为乌克兰海军陆战队第30军指挥官的命令。

以奥列克西·阿尔马佐夫少将命名的第406独立炮兵旅军乐队首演了新作品——《乌克兰海军陆战队队歌》，该曲献给乌克兰海军陆战队员。

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