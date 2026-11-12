UE przekaże Ukrainie 500 generatorów oraz mosty pontonowe w ramach przygotowań do zimy

Unia Europejska uruchamia 500 generatorów z rezerw rescEU, a także pomoże w dostarczeniu na Ukrainę mostów pływających i autobusów w ramach wsparcia przed nadejściem zimy.

„Obiecaliśmy pomóc w zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i wesprzeć Ukraińców w okresie zimowym. I dotrzymujemy tej obietnicy” – czytamy we wspólnym oświadczeniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz przewodniczącego Rady Europejskiej António Costa, wydanym po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie.

Oprócz dostaw generatorów europejscy partnerzy wspierają transport czterech mostów pływających z Norwegii i 200 autobusów, a także pomagają w tworzeniu centrów pomocy kryzysowej.

Źródło: wspólne oświadczenie przywódców Unii Europejskiej.

Przywódcy UE w Dublinie obiecali dalsze wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Ukrainy.

Ukraina otrzymała od UE ponad 4 mld euro pomocy – poinformował Korecki.

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