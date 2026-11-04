W Stanach Zjednoczonych demokratka Christina Bohannan, według prognozy Decision Desk HQ, ma pokonać republikankę Mariannette Miller-Meeks w wyborach do Izby Reprezentantów z 1. okręgu kongresowego stanu Iowa. Jeśli prognoza się potwierdzi, mandat przejdzie do Demokratów. Informuje o tym The Hill.

Trzecie starcie kandydatek

Bohannan jest profesorką prawa na University of Iowa i byłą członkinią stanowego organu ustawodawczego. Obecne wybory były trzecim z rzędu starciem w wyborach powszechnych, w którym rywalizowała z Miller-Meeks, sprawującą mandat w Kongresie przez trzy kadencje.

W 2022 i 2024 roku Bohannan przegrała z Miller-Meeks. W wyborach w 2024 roku republikanka zwyciężyła różnicą 799 głosów, a wynik został potwierdzony po ponownym przeliczeniu głosów. W 2020 roku Miller-Meeks zdobyła mandat w Kongresie przewagą zaledwie sześciu głosów nad demokratką Ritą Hart — wówczas był to 2. okręg kongresowy Iowa.

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Konkurencyjny okręg i wydatki kampanii

Do 1. okręgu Iowa należą Iowa City, Davenport i Burlington. W wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump, który poparł Miller-Meeks, wygrał w tym okręgu przewagą ponad ośmiu punktów procentowych.

W październiku Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z „nierozstrzygniętego” na „skłaniający się ku Demokratom”, powołując się na niepopularność Miller-Meeks i trudniejszą sytuację polityczną Republikanów. Powiązany z kierownictwem Republikanów superkomitet Congressional Leadership Fund wydał 5 mln dolarów na reklamy telewizyjne i cyfrowe. Bohannan wydała prawie 5 mln dolarów na reklamy telewizyjne, a zorientowany na Demokratów House Majority PAC planował wydać dodatkowe 4 mln dolarów.

Demokraci krytykowali Miller-Meeks za poparcie dla ceł administracji Trumpa, twierdząc, że szkodzą one rolniczej gospodarce Iowa. Bohannan prowadziła kampanię, obiecując obniżyć koszty dla pracujących rodzin i chronić dostęp do opieki zdrowotnej. Krytykowała również rywalkę za poparcie dla szeroko zakrojonego ustawodawstwa dotyczącego podatków i wydatków.

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