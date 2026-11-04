Конгресвумен Міллер-Мікс за прогнозом програла вибори в Айові — The Hill

У США демократка Крістіна Боганнан, за прогнозом Decision Desk HQ, має перемогти республіканку Маріаннетт Міллер-Мікс на виборах до Палати представників від 1-го виборчого округу штату Айова. У разі підтвердження прогнозу це місце перейде до демократів. Про це повідомляє The Hill.

Третє протистояння кандидаток

Боганнан — професорка права Університету Айови та колишня членкиня законодавчого органу штату. Нинішні вибори стали третім поспіль загальним виборчим протистоянням, у якому вона змагалася з Міллер-Мікс, що обіймала посаду в Конгресі три терміни.

У 2022 і 2024 роках Боганнан поступалася Міллер-Мікс. На виборах 2024 року республіканка перемогла з різницею у 799 голосів, а результат підтвердили після перерахунку. У 2020 році Міллер-Мікс здобула місце в Конгресі з перевагою лише у шість голосів над демократкою Рітою Гарт — тоді це був 2-й виборчий округ Айови.

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Конкурентний округ і витрати кампаній

До 1-го округу Айови входять Айова-Сіті, Давенпорт і Берлінгтон. На президентських виборах 2024 року Дональд Трамп, який підтримав Міллер-Мікс, переміг у цьому окрузі з відривом понад вісім відсоткових пунктів.

У жовтні Cook Political Report змінив оцінку перегонів із «невизначених» на «схильні до демократів», пославшись на непопулярність Міллер-Мікс та складнішу політичну ситуацію для республіканців. Пов'язаний із керівництвом республіканців суперкомітет Congressional Leadership Fund витратив 5 млн доларів на телевізійну й цифрову рекламу. Боганнан витратила майже 5 млн доларів на телевізійну рекламу, а орієнтований на демократів House Majority PAC планував додатково витратити 4 млн доларів.

Демократи критикували Міллер-Мікс за підтримку мит адміністрації Трампа, заявляючи про шкоду для аграрної економіки Айови. Боганнан проводила кампанію з обіцянками знизити витрати для працюючих сімей і захистити доступ до медичної допомоги. Вона також критикувала суперницю за підтримку масштабного законодавства щодо податків і видатків.

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