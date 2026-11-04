В США демократка Кристина Боханнан, согласно прогнозу Decision Desk HQ, должна победить республиканку Марианнетт Миллер-Микс на выборах в Палату представителей от 1-го избирательного округа штата Айова. В случае подтверждения прогноза это место перейдет к демократам. Об этом сообщает The Hill.

Третье противостояние кандидаток

Боханнан — профессор права Университета Айовы и бывшая член законодательного органа штата. Нынешние выборы стали третьим подряд противостоянием на всеобщих выборах, в котором она соперничала с Миллер-Микс, занимавшей должность в Конгрессе три срока.

В 2022 и 2024 годах Боханнан проигрывала Миллер-Микс. На выборах 2024 года республиканка победила с разницей в 799 голосов, а результат был подтвержден после пересчета. В 2020 году Миллер-Микс получила место в Конгрессе с преимуществом всего в шесть голосов над демократкой Ритой Харт — тогда это был 2-й избирательный округ Айовы.

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Конкурентный округ и расходы кампаний

В 1-й округ Айовы входят Айова-Сити, Давенпорт и Берлингтон. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп, поддержавший Миллер-Микс, победил в этом округе с отрывом более восьми процентных пунктов.

В октябре Cook Political Report изменил оценку гонки с «неопределенной» на «склоняющуюся к демократам», сославшись на непопулярность Миллер-Микс и более сложную политическую ситуацию для республиканцев. Связанный с руководством республиканцев суперкомитет Congressional Leadership Fund потратил 5 млн долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Боханнан потратила почти 5 млн долларов на телевизионную рекламу, а ориентированный на демократов House Majority PAC планировал дополнительно потратить 4 млн долларов.

Демократы критиковали Миллер-Микс за поддержку пошлин администрации Трампа, заявляя об ущербе для аграрной экономики Айовы. Боханнан вела кампанию с обещаниями снизить расходы для работающих семей и защитить доступ к медицинской помощи. Она также критиковала соперницу за поддержку масштабного законодательства о налогах и расходах.

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