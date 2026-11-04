Европейская комиссия в ежегодном отчете о продвижении Турции на пути к вступлению в ЕС призвала Анкару нормализовать отношения с Республикой Кипр. Как сообщает Cyprus Mail, Кипр упоминается в документе 52 раза.

Еврокомиссия отметила, что для дальнейшего продвижения к ЕС Турция должна избегать угроз и действий, наносящих ущерб добрососедским отношениям, а также уважать суверенитет всех государств-членов Евросоюза над их воздушным пространством и суверенные права. В отчете также указали, что Турция продолжает не признавать Республику Кипр и неоднократно поддерживала идею двух государств на острове вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

Замечания относительно военного присутствия

В документе упомянуто продолжение полетов турецких беспилотников в районе полетной информации и национальном воздушном пространстве Кипра. Еврокомиссия также обратила внимание на модернизацию турецкой базы беспилотников в Лефконико и военно-морской базы в Богазе, а также на временное усиление военного присутствия Турции на острове, в частности развертывание истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны.

В то же время в отчете отмечено, что размещение турецких F-16 в аэропорту Эрджан было ответом на развертывание греческих F-16 в Пафосе. Согласно документу, оба контингента истребителей были размещены в контексте развертывания военно-морских сил государств ЕС и Великобритании для защиты Кипра после атаки беспилотников на британские базы на острове.

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Порты, авиасообщение и переговоры

В отчете указано, что поступали сообщения о преследовании кипрских рыболовных судов и незаконном, несообщаемом и нерегулируемом вылове рыбы со стороны Турции. Также в документе указано, что Турция запрещает заход в свои порты судам под флагом Республики Кипр, а также некоторым судам других стран, связанным с Кипром через собственность, предыдущий порт захода или груз.

Отдельно в документе упомянута недостаточная коммуникация между центрами управления воздушным движением Турции и Кипра, которая, по оценке Еврокомиссии, ставит под угрозу безопасность полетов в районе полетной информации Никосии. Брюссель также раскритиковал договоренность Турции с турко-кипрскими властями о газопроводе из Анамура на Кипр и планы проложить электрический кабель к острову.

В то же время Еврокомиссия отметила, что в течение прошлого года Турция не проводила несанкционированного бурения в восточном Средиземноморье, а число нерегулярных мигрантов, прибывших на Кипр из Турции, сократилось почти на треть. ЕС подтвердил поддержку всеобъемлющего урегулирования кипрского вопроса в рамках ООН и призвал Турцию активно поддерживать соответствующие переговоры.

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