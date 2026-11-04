Komisja Europejska w swoim dorocznym sprawozdaniu dotyczącym postępów Turcji na drodze do członkostwa w UE wezwała Ankarę do normalizacji relacji z Republiką Cypryjską. Jak informuje Cyprus Mail, Cypr został w dokumencie wspomniany 52 razy.

Komisja Europejska zaznaczyła, że aby dalej zbliżać się do UE, Turcja musi powstrzymać się od gróźb i działań szkodzących dobrosąsiedzkim relacjom, a także szanować suwerenność wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej nad ich przestrzenią powietrzną i ich suwerenne prawa. W sprawozdaniu wskazano również, że Turcja nadal nie uznaje Republiki Cypryjskiej i wielokrotnie popierała ideę dwóch państw na wyspie, wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Uwagi dotyczące obecności wojskowej

W dokumencie wspomniano o kontynuacji lotów tureckich dronów w rejonie informacji powietrznej i krajowej przestrzeni powietrznej Cypru. Komisja Europejska zwróciła również uwagę na modernizację tureckiej bazy dronów w Lefkoniko i bazy morskiej w Bogazie, a także na tymczasowe wzmocnienie tureckiej obecności wojskowej na wyspie, w tym rozmieszczenie myśliwców F-16 i systemów obrony powietrznej.

Jednocześnie w sprawozdaniu zaznaczono, że rozmieszczenie tureckich F-16 na lotnisku Ercan było odpowiedzią na rozmieszczenie greckich F-16 w Pafos. Według dokumentu oba kontyngenty myśliwców rozmieszczono w kontekście skierowania sił morskich państw UE i Wielkiej Brytanii do ochrony Cypru po ataku dronów na brytyjskie bazy na wyspie.

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Porty, ruch lotniczy i negocjacje

W sprawozdaniu wskazano, że pojawiały się doniesienia o nękaniu cypryjskich statków rybackich oraz o nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowach prowadzonych przez Turcję. W dokumencie wskazano również, że Turcja zakazuje wpływania do swoich portów statkom pływającym pod banderą Republiki Cypryjskiej, a także niektórym statkom innych państw powiązanym z Cyprem poprzez własność, poprzedni port zawinięcia lub ładunek.

Osobno w dokumencie wspomniano o niewystarczającej komunikacji między centrami kontroli ruchu lotniczego Turcji i Cypru, która, według oceny Komisji Europejskiej, zagraża bezpieczeństwu lotów w rejonie informacji powietrznej Nikozji. Bruksela skrytykowała również porozumienie Turcji z władzami Turków cypryjskich w sprawie gazociągu z Anamuru na Cypr oraz plany ułożenia kabla elektrycznego do wyspy.

Jednocześnie Komisja Europejska zauważyła, że w minionym roku Turcja nie prowadziła nieuprawnionych odwiertów we wschodniej części Morza Śródziemnego, a liczba nieregularnych migrantów przybywających na Cypr z Turcji spadła o niemal jedną trzecią. UE potwierdziła poparcie dla kompleksowego rozwiązania kwestii cypryjskiej w ramach ONZ i wezwała Turcję do aktywnego wspierania odpowiednich negocjacji.

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