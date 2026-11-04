欧洲委员会在关于土耳其加入欧盟进展的年度报告中，呼吁安卡拉实现与塞浦路斯共和国关系正常化。据Cyprus Mail报道，该文件共52次提及塞浦路斯。

欧洲委员会指出，为进一步推进加入欧盟的进程，土耳其必须避免作出损害睦邻关系的威胁和行动，并尊重所有欧盟成员国对其领空的主权及其主权权利。报告还指出，土耳其仍不承认塞浦路斯共和国，并多次支持在该岛建立两个国家的主张，这与联合国安理会决议相悖。

关于军事存在的评论

文件提及土耳其无人机继续在塞浦路斯飞行情报区和国家领空飞行。欧洲委员会还关注土耳其对莱夫科尼科无人机基地和博阿兹海军基地的现代化升级，以及土耳其暂时加强在岛上的军事存在，其中包括部署F-16战斗机和防空系统。

与此同时，报告指出，土耳其在埃尔詹机场部署F-16，是对希腊在帕福斯部署F-16的回应。根据该文件，两个战斗机分队的部署是在欧盟成员国和英国海军力量为保护塞浦路斯而部署的背景下进行的，此前该岛上的英国基地遭到无人机袭击。

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港口、航空交通和谈判

报告指出，曾有关于塞浦路斯渔船受到骚扰，以及土耳其进行非法、未报告和无管制捕捞的消息。文件还指出，土耳其禁止悬挂塞浦路斯共和国国旗的船只，以及因所有权、此前停靠港或货物而与塞浦路斯有关联的部分其他国家船只进入其港口。

文件还特别提及土耳其和塞浦路斯空中交通管制中心之间沟通不足。欧洲委员会认为，这危及尼科西亚飞行情报区的飞行安全。布鲁塞尔还批评土耳其与土族塞浦路斯当局就从阿纳穆尔至塞浦路斯的天然气管道达成的协议，以及向该岛铺设电缆的计划。

与此同时，欧洲委员会指出，过去一年中，土耳其未在东地中海进行未经授权的钻探，从土耳其抵达塞浦路斯的非正规移民人数减少了近三分之一。欧盟重申支持在联合国框架内全面解决塞浦路斯问题，并呼吁土耳其积极支持相关谈判。

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