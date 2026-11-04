Еврокомиссия оценила вероятность завершения переговоров о вступлении Украины к 2028 году

Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении Евросоюза, в котором отметила значительный прогресс Украины, Молдовы, Черногории и Албании и предоставила им «дорожные карты» дальнейших шагов на 2027 год.

В документе подчеркивается, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ, Украина открыла четыре переговорных кластера и сохраняет эффективную и независимую систему антикоррупционных органов.

Для достижения цели по завершению переговоров к концу 2028 года Еврокомиссия рекомендует Украине ускорить темпы реформ в сфере верховенства права, государственного управления и защиты прав национальных меньшинств. Лидером процесса остается Черногория, которая может завершить переговоры о вступлении уже в декабре 2026 года.

Источник: ежегодный отчет Европейской комиссии о расширении ЕС.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что на данный момент называть конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз было бы безответственно. По её словам, сроки присоединения Украины в значительной степени зависят от политической ситуации и процессов в странах-членах ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия готовит осторожный план вступления Украины в ЕС — Politico Europe.

Украина стремится закрыть 7 разделов переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2027 года — Корецкий.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом трех переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

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