欧盟委员会评估了乌克兰在2028年前完成入盟谈判的可能性

欧盟委员会发布了关于欧盟扩大的年度报告，其中肯定了乌克兰、摩尔多瓦、黑山和阿尔巴尼亚取得的显著进展，并为这些国家制定了2027年的下一步行动路线图。

该文件强调，尽管面临俄罗斯的全面侵略，乌克兰仍开启了四个谈判领域，并维持着高效且独立的反腐败机构体系。

为实现2028年底前完成谈判的目标，欧盟委员会建议乌克兰加快在法治、公共治理和少数民族权利保护领域的改革步伐。 黑山仍处于该进程的领先地位，有望于2026年12月完成入盟谈判。

来源：欧盟委员会《欧盟扩大年度报告》。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯认为，目前就乌克兰加入欧盟的具体日期作出表态是不负责任的。 她表示，乌克兰的加入时间在很大程度上取决于欧盟成员国的政治局势和相关进程。

据Politico Europe报道，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划。

科雷茨基表示，乌克兰力争在2027年上半年完成欧盟入盟谈判的7个章节。

10月13日，欧盟正式为乌克兰加入欧盟开启了两个新的谈判模块。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠三个谈判模块的问题。这些模块的开启对于推动乌克兰走向欧盟至关重要。

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