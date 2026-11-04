Komisja Europejska oceniła szanse na zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do 2028 roku
Komisja Europejska opublikowała coroczne sprawozdanie dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej, w którym odnotowała znaczny postęp Ukrainy, Mołdawii, Czarnogóry i Albanii oraz przedstawiła im plany dalszych działań na rok 2027.
W dokumencie podkreślono, że pomimo pełnej agresji ze strony Rosji Ukraina otworzyła cztery obszary negocjacyjne i utrzymuje skuteczny oraz niezależny system organów antykorupcyjnych.
Aby osiągnąć cel zakończenia negocjacji do końca 2028 roku, Komisja Europejska zaleca Ukrainie przyspieszenie tempa reform w zakresie praworządności, administracji publicznej oraz ochrony praw mniejszości narodowych. Liderem tego procesu pozostaje Czarnogóra, która może sfinalizować negocjacje akcesyjne już w grudniu 2026 roku.
Źródło: roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia UE.
Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos uważa, że obecnie podawanie konkretnej daty przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby nieodpowiedzialne. Jak stwierdziła, terminy przystąpienia Ukrainy w znacznym stopniu zależą od sytuacji politycznej i procesów zachodzących w państwach członkowskich UE.
Przypomnijmy, że Komisja Europejska przygotowuje ostrożny plan przystąpienia Ukrainy do UE — Politico Europe.
Ukraina dąży do zamknięcia 7 rozdziałów negocjacji akcesyjnych w pierwszej połowie 2027 roku — poinformował Korecki.
13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe obszary negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.
Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt trzech klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.