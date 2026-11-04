在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人克里斯蒂娜·博汉南将在爱荷华州第一国会选区的联邦众议院选举中击败共和党人玛丽安内特·米勒-米克斯。如果这一预测得到证实，该席位将转为由民主党获得。据《国会山报》报道。

两位候选人的第三次交锋

博汉南是爱荷华大学法学教授，也是前州立法机构成员。本次选举是她与已在国会任职三届的米勒-米克斯连续第三次在大选中交锋。

2022年和2024年，博汉南均败给米勒-米克斯。在2024年选举中，这名共和党人以799票的优势获胜，结果在重新计票后得到确认。2020年，米勒-米克斯仅以6票优势击败民主党人丽塔·哈特，赢得国会席位；当时这是爱荷华州第二国会选区。

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竞争激烈的选区与竞选开支

爱荷华州第一选区包括艾奥瓦城、达文波特和伯灵顿。在2024年总统选举中，支持米勒-米克斯的唐纳德·特朗普在该选区以超过8个百分点的优势获胜。

10月，库克政治报告将这场竞选的评级从“难以预测”调整为“倾向民主党”，理由是米勒-米克斯不受欢迎，以及共和党人面临更为艰难的政治形势。与共和党领导层有关联的超级政治行动委员会Congressional Leadership Fund在电视和数字广告上花费了500万美元。博汉南在电视广告上花费了近500万美元，而倾向民主党的House Majority PAC计划额外花费400万美元。

民主党人批评米勒-米克斯支持特朗普政府的关税，称这损害了爱荷华州的农业经济。博汉南以降低工薪家庭成本和保护医疗服务可及性的承诺展开竞选。她还批评对手支持大规模的税收和支出立法。

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