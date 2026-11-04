美国密苏里州警方拘留了28岁的雅各布·艾伦·莫利，他因谋杀罪被判处终身监禁。一个多星期前，他从田纳西州蒂普顿维尔的西北惩教综合设施逃脱。RMF24报道。

越狱

据田纳西州调查局称，10月25日夜间约23时30分，莫利身穿囚服，翻越了该设施的围栏，并从邻近农场偷走了一辆汽车。监控摄像头记录下了他的逃跑过程，随后执法人员开始搜捕这名逃犯。

田纳西州惩教部门最初悬赏2500美元，征集有助于逮捕莫利的信息。随后，悬赏金额提高至1.5万美元。田纳西州调查局未说明该悬赏是否已支付。

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在密苏里州被拘留

田纳西州调查局表示，已收到有关莫利可能身处伊利诺伊州一处私人地产的信息。该机构称，一辆卡车也从那里被盗。执法部门借助自动车牌识别系统追踪到该车穿越密苏里州的行踪。

莫利于周二当地时间11时34分在密苏里州卡罗尔县被拘留。此次行动未发生事故。密苏里州公路巡逻队、当地执法人员、联邦调查局、美国法警局和国土安全调查局参与了行动。在莫利所在的车辆内，发现了三支此前报失的枪支。

2025年6月，莫利因2022年其熟人科迪·伯奇菲尔德死亡一案被判一级谋杀罪。此外，他还因故意破坏、干扰证据、非法侵入和逃避逮捕被定罪。

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