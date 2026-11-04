W stanie Missouri w USA zatrzymano 28-letniego Jacoba Allena Morleya, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo. Ponad tydzień temu uciekł on z zakładu karnego Northwest Correctional Complex w Tiptonville w stanie Tennessee. Informuje o tym RMF24.

Ucieczka z więzienia

Według Biura Śledczego Tennessee Morley w nocy 25 października, około godziny 23:30, ubrany w więzienny uniform pokonał ogrodzenie placówki i ukradł samochód z sąsiedniej farmy. Jego ucieczkę zarejestrowały kamery monitoringu, po czym funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania zbiega.

Departament Więziennictwa Tennessee początkowo wyznaczył nagrodę w wysokości 2,5 tys. dolarów za informacje, które pomogą w zatrzymaniu Morleya. Później kwotę podniesiono do 15 tys. dolarów. Biuro Śledcze Tennessee nie poinformowało, czy nagroda została wypłacona.

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Zatrzymanie w Missouri

Biuro Śledcze Tennessee oświadczyło, że otrzymało informację o możliwym pobycie Morleya na prywatnej posesji w Illinois. Stamtąd, według danych agencji, skradziono również ciężarówkę. Jej przejazd przez Missouri śledzono za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Morleya zatrzymano we wtorek o godzinie 11:34 czasu lokalnego w hrabstwie Carroll w stanie Missouri. Operacja przebiegła bez incydentów. Uczestniczyły w niej patrol drogowy stanu Missouri, lokalne służby, FBI, US Marshals Service oraz Homeland Security Investigations. W pojeździe, w którym znajdował się Morley, znaleziono trzy sztuki broni palnej, wcześniej zgłoszone jako skradzione.

W czerwcu 2025 roku Morley został skazany za morderstwo pierwszego stopnia w sprawie śmierci w 2022 roku jego znajomego, Cody'ego Birchfielda. Ponadto został skazany za wandalizm, manipulowanie dowodami, bezprawne wtargnięcie oraz unikanie zatrzymania.

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