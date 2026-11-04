В штате Миссури, США, задержали 28-летнего Джейкоба Аллена Морли, приговоренного к пожизненному заключению за убийство. Более недели назад он сбежал из исправительного комплекса Northwest Correctional Complex в городе Типтонвилл, штат Теннесси. Об этом сообщает RMF24.

Побег из тюрьмы

По данным Бюро расследований Теннесси, Морли ночью 25 октября, около 23:30, был в тюремной форме, преодолел ограждение учреждения и украл автомобиль с соседней фермы. Его побег зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего правоохранители начали поиски беглеца.

Департамент исполнения наказаний Теннесси первоначально объявил вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов за информацию, которая поможет задержать Морли. Позднее сумму увеличили до 15 тысяч долларов. Бюро расследований Теннесси не сообщило, выплатили ли вознаграждение.

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Задержание в Миссури

Бюро расследований Теннесси заявило, что получило информацию о возможном пребывании Морли на частной территории в Иллинойсе. Оттуда, по данным ведомства, также украли грузовик. Его передвижение через Миссури отследили с помощью системы автоматического распознавания номерных знаков.

Морли задержали во вторник в 11:34 по местному времени в округе Кэрролл штата Миссури. Операция прошла без инцидентов. В ней участвовали дорожный патруль штата Миссури, местные правоохранители, ФБР, Служба маршалов США и Homeland Security Investigations. В транспортном средстве, в котором находился Морли, нашли три единицы огнестрельного оружия, ранее заявленные как украденные.

В июне 2025 года Морли осудили за убийство первой степени по делу о смерти в 2022 году его знакомого Коди Бирчфилда. Кроме того, его осудили за вандализм, вмешательство в доказательства, незаконное проникновение и уклонение от задержания.

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