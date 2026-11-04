据Decision Desk HQ预测，民主党人特蕾莎·本尼特斯-汤普森将在内华达州第2选区的美国众议院选举中击败共和党人大卫·弗利波。她将接替即将结束国会任期的共和党人马克·阿莫迪。

据The Hill报道，截至周三上午，在85%的选票完成计票后，本尼特斯-汤普森获得了超过50%的选票。弗利波获得了略高于44%的选票。

传统共和党选区发生变化

内华达州第2选区涵盖里诺市及该州整个北部地区。该媒体称，本尼特斯-汤普森的胜利对共和党而言是一次显著打击，因为该选区此前从未选出民主党人进入国会。在2024年总统选举中，唐纳德·特朗普以14个百分点的优势在此获胜。

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本尼特斯-汤普森是一名社会工作者，此前曾担任内华达州众议院多数党领袖。她的竞选活动聚焦于生活成本可负担性、打击华盛顿的腐败以及保护公共土地。

共和党候选人卷入丑闻

美国空军退伍军人弗利波面临财务违规指控。在竞选后期，外界得知他多年来一直虚假声称自己曾获得带有“V”字标志的铜星勋章——一项表彰战斗中英勇行为的奖项。事实上，他于2004年获得铜星勋章，但并非因英勇行为而获奖。

马克·阿莫迪称弗利波是骗子，并表示自己不会投票给他。该共和党候选人的竞选团队解释说，不实说法是助手失误造成的，并称这些助手是诚实的。民主党国会竞选委员会将内华达州的这场选举列入“Red to Blue”名单，本尼特斯-汤普森则获得了亚利桑那州参议员鲁本·加列戈和加利福尼亚州众议员皮特·阿吉拉尔的支持。

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