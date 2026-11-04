Бенітес-Томпсон за прогнозом перемагає у 2 окрузі Невади — The Hill

Демократка Тереза Бенітес-Томпсон, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає республіканця Девіда Фліппо на виборах до Палати представників США у 2-му окрузі штату Невада. Вона має зайняти місце республіканця Марка Амодея, який завершує роботу в Конгресі.

Як повідомляє The Hill, станом на ранок середи, коли було підраховано 85% голосів, Бенітес-Томпсон набрала понад 50%. Фліппо мав трохи більш як 44% голосів.

Зміна в традиційно республіканському окрузі

2-й округ Невади охоплює місто Ріно та всю північну частину штату. Видання називає перемогу Бенітес-Томпсон відчутним ударом для Республіканської партії в окрузі, який досі не обирав демократа до Конгресу. На президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг тут із перевагою у 14 відсоткових пунктів.

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Бенітес-Томпсон працює соціальною працівницею та раніше була лідеркою більшості в Палаті представників штату Невада. Її кампанія була зосереджена на доступності життя, протидії корупції у Вашингтоні та захисті громадських земель.

Скандали навколо кандидата-республіканця

Фліппо, ветеран Повітряних сил США, стикався зі звинуваченнями у фінансових порушеннях. Наприкінці кампанії стало відомо, що він роками неправдиво заявляв про отримання Бронзової зірки «за доблесть» — відзнаки за героїчні дії в бою. Насправді він отримав Бронзову зірку у 2004 році, але не за доблесть.

Марк Амодей назвав Фліппо шахраєм і заявив, що не голосував би за нього. У штабі республіканця пояснили, що неправильні твердження стали наслідком помилок помічників, які там назвали чесними. Демократичний комітет із виборів до Палати представників включив перегони в Неваді до списку «Red to Blue», а Бенітес-Томпсон підтримали сенатор від Аризони Рубен Гальєго та конгресмен від Каліфорнії Піт Агілер.

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