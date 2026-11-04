Demokratka Teresa Benitez-Thompson według prognozy Decision Desk HQ pokonuje republikanina Davida Flippo w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 2. okręgu Nevady. Ma zająć miejsce republikanina Marka Amodeia, który kończy pracę w Kongresie.

Jak podaje The Hill, w środę rano, gdy policzono 85% głosów, Benitez-Thompson uzyskała ponad 50%. Flippo miał nieco ponad 44% głosów.

Zmiana w tradycyjnie republikańskim okręgu

2. okręg Nevady obejmuje miasto Reno i całą północną część stanu. Portal nazywa zwycięstwo Benitez-Thompson odczuwalnym ciosem dla Partii Republikańskiej w okręgu, który dotąd nie wybrał demokraty do Kongresu. W wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał tutaj przewagą 14 punktów procentowych.

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Benitez-Thompson pracuje jako pracownica socjalna i wcześniej była liderką większości w Zgromadzeniu Stanowym Nevady. Jej kampania koncentrowała się na przystępności kosztów życia, przeciwdziałaniu korupcji w Waszyngtonie oraz ochronie gruntów publicznych.

Skandale wokół kandydata republikanów

Flippo, weteran Sił Powietrznych USA, mierzył się z oskarżeniami o nieprawidłowości finansowe. Pod koniec kampanii ujawniono, że przez lata fałszywie twierdził, iż otrzymał Brązową Gwiazdę z oznaczeniem „V” — odznaczenie za bohaterskie działania w walce. W rzeczywistości otrzymał Brązową Gwiazdę w 2004 roku, ale nie za waleczność.

Mark Amodei nazwał Flippo oszustem i oświadczył, że nie głosowałby na niego. Sztab republikańskiego kandydata wyjaśnił, że nieprawdziwe twierdzenia były skutkiem błędów współpracowników, których określił jako uczciwych. Demokratyczny Komitet Kampanii Kongresowej umieścił wyścig w Nevadzie na swojej liście „Red to Blue”, a Benitez-Thompson poparli senator z Arizony Ruben Gallego oraz kongresmen z Kalifornii Pete Aguilar.

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