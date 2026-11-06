Minister obrony USA Pete Hagseth zezwolił Gwardii Narodowej na wykorzystanie w Waszyngtonie sprzętu wojskowego i specjalistycznego. Chodzi w szczególności o łodzie, kilkadziesiąt radiowozów, opancerzone pojazdy terenowe Humvee oraz wojskowe ciężarówki.

Zaznaczono, że takie środki, które będą obowiązywać do końca roku, wzmocnią obecność wojska w stolicy USA. Żołnierze Gwardii Narodowej będą korzystać z tej techniki podczas operacji policyjnych przeciwko handlarzom narkotyków i członkom grup przestępczych. Jednocześnie nie mają oni prawa samodzielnie ścigać ani zatrzymywać podejrzanych.

Łodzie będą patrolować rzekę Anacostia w południowo-wschodniej części Waszyngtonu oraz zapewniać ochronę obwodu podczas operacji policyjnych.

Jednocześnie w notatce służbowej nie wyjaśniono, dlaczego administracja zdecydowała się wzmocnić obecność wojska właśnie teraz.

Trump po raz pierwszy wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu w sierpniu 2025 roku, ogłaszając w stolicy stan wyjątkowy z powodu przestępczości. Od tego czasu misja była kilkakrotnie przedłużana. Obecnie oczekuje się, że potrwa ona do inauguracji kolejnego prezydenta w styczniu 2029 roku.

Liczba żołnierzy w stolicy latem sięgała około 5 tysięcy. Żołnierze Gwardii Narodowej patrolują miasto i mają prawo nosić broń, ale nie mogą wykonywać większości zadań związanych z egzekwowaniem prawa, w szczególności dokonywać aresztowań.

Według szacunków Pentagonu rozmieszczenie Gwardii Narodowej będzie kosztowało około 1,4 miliarda dolarów do końca 2028 roku.

Obecność wojska budzi niepokój lokalnych władz. Jak podaje Politico, podczas czwartkowego posiedzenia rady miejskiej przedstawiciele społeczności stwierdzili, że patrole Gwardii Narodowej tworzą w dzielnicach stolicy atmosferę zastraszenia.

Informację tę podaje Politico, powołując się na notatkę służbową, która trafiła w ręce redakcji.

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