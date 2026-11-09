Szef służby dyplomatycznej Pałacu Elizejskiego, Emmanuel Bonn, będzie reprezentował Francję w Abu Zabi, gdzie w dniach 10–11 listopada zaplanowano rozmowy między Ukrainą a Rosją przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych.

Według informacji podanych przez „Le Monde” kraje E3 – Francja, Niemcy i Wielka Brytania – wyślą doradców ds. bezpieczeństwa narodowego; w szczególności Wielką Brytanię będzie reprezentował Jonathan Powell. Komisję Europejską na spotkaniu będzie reprezentował szef gabinetu Ursuli von der Leyen, Björn Seibert, a Radę Europejską – doradczyni António Costy ds. polityki zagranicznej, Anna-Maria Bura.

Według ministra spraw zagranicznych Francji Jeana-Noëla Barro, Europejczycy będą odpowiednio reprezentowani, aby móc wziąć udział w dyskusjach.

Źródło — Le Monde.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

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