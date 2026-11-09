+5° Kijów +2° Warszawa +16° Waszyngton
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
+5° Kijów +2° Warszawa +16° Waszyngton
Wiadomości Świat

Francję podczas rozmów w Abu Zabi będzie reprezentował doradca Macrona – Le Monde

UA NEWS 09 listopada 2026 18:36
Francję podczas rozmów w Abu Zabi będzie reprezentował doradca Macrona – Le Monde

Szef służby dyplomatycznej Pałacu Elizejskiego, Emmanuel Bonn, będzie reprezentował Francję w Abu Zabi, gdzie w dniach 10–11 listopada zaplanowano rozmowy między Ukrainą a Rosją przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. 

Według informacji podanych przez „Le Monde” kraje E3 – Francja, Niemcy i Wielka Brytania – wyślą doradców ds. bezpieczeństwa narodowego; w szczególności Wielką Brytanię będzie reprezentował Jonathan Powell. Komisję Europejską na spotkaniu będzie reprezentował szef gabinetu Ursuli von der Leyen, Björn Seibert, a Radę Europejską – doradczyni António Costy ds. polityki zagranicznej, Anna-Maria Bura. 

Według ministra spraw zagranicznych Francji Jeana-Noëla Barro, Europejczycy będą odpowiednio reprezentowani, aby móc wziąć udział w dyskusjach.

Źródło — Le Monde.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację