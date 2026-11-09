Францию на переговорах в Абу-Даби будет представлять советник Макрона — Le Monde

Глава дипломатической службы Елисейского дворца Эммануэль Бонн будет представлять Францию в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланированы переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.

По данным Le Monde, страны E3 — Франция, Германия и Великобритания — направят советников по вопросам национальной безопасности; в частности, Великобританию будет представлять Джонатан Пауэлл. Еврокомиссию на встрече будет представлять руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, а Европейский совет — советница Антониу Кошти по вопросам внешней политики Анна-Мария Бура.

По словам главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, европейцы будут должным образом представлены для участия в обсуждениях.

Источник — Le Monde.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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