Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzegł, że Berlin może zablokować przyjęcie kolejnego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Niemcy są gotowe podjąć taki krok, jeśli wszystkie państwa członkowskie UE nie udzielą gwarancji wsparcia finansowego dla Ukrainy w 2027 roku i w kolejnych latach.

Czego domaga się Merz

W liście kanclerz uzależnia poparcie Niemiec dla budżetu UE na lata 2028–2034 od zgody wszystkich państw członkowskich na sfinansowanie Ukrainy. Merz napisał:

„Wspólne zobowiązanie nas wszystkich bez wyjątku do sprawiedliwego udziału w pokryciu deficytu finansowego Ukrainy jest niezbędnym warunkiem wstępnym rozwiązania tej kwestii oraz omówienia wszelkich innych spraw, zwłaszcza tych mających konsekwencje finansowe”.

Według danych FT list dotarł w przeddzień spotkania przywódców UE w Dublinie, które odbędzie się w czwartek i piątek. Merz domaga się, aby podczas tego spotkania rozwiązano kwestię deficytu finansowania Kijowa.

70 miliardów deficytu

W grudniu ubiegłego roku przywódcy UE uzgodnili dla Ukrainy pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Jednak ze względu na skalę rosyjskiej agresji Kijów oświadczył, że w przyszłym roku będzie potrzebował kolejnych 70 mld euro. Deficyt ten uznają również sojusznicy Ukrainy.

UE obiecała pokryć dwie trzecie tej kwoty, czyli około 45 mld euro. Komisja Europejska analizuje możliwości realizacji tej obietnicy, w szczególności rozważa emisję dodatkowych wspólnych obligacji. W Brukseli mają nadzieję, że przywódcy dojdą do porozumienia do końca roku.

Cztery kraje przeciw

Cztery kraje UE — Węgry, Słowacja, Bułgaria i Czechy — dały do zrozumienia, że nie będą wnosić wkładu w dalszą pomoc finansową dla Kijowa. W zeszłym roku Węgry, Słowacja i Czechy wywalczyły zwolnienie z udziału w spłacie odsetek od kredytu w wysokości 90 mld euro.



Te cztery kraje są netto beneficjentami budżetu UE, a Niemcy – największym netto płatnikiem. Wykorzystując finansowy wpływ Berlina w negocjacjach budżetowych, Merz dąży do zapewnienia finansowania dla Kijowa zarówno w przyszłym roku, jak i w dalszej perspektywie.

W liście Merz podkreślił również, że „musimy wówczas znaleźć rozwiązanie, które poprą wszystkie państwa członkowskie i które zapewni Ukrainie stabilną, wieloletnią perspektywę finansowania od 2028 roku”, w szczególności w zakresie spłaty odsetek od niespłaconego długu.

Informacje te zawarte są w liście Merza do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costa, z którym zapoznał się Financial Times.

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