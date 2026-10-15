Мадяр розкритикував проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що запропонований бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки в нинішньому вигляді не відповідає інтересам його країни.

За словами Мадяра, обсяг коштів у національному пакеті фінансування для Угорщини збільшили з 30 до 31 млрд євро. Водночас цього недостатньо, щоб Будапешт підтримав запропонований бюджет.

Угорський прем’єр також зазначив, що під час зустрічі лідерів ЄС пролунала критика бюджетної пропозиції. Попри те, що фінансування спільної сільськогосподарської політики та політики згуртованості не скоротили, новий план передбачає збільшення внесків для Угорщини та інших країн — отримувачів коштів.

Мадяр наголосив, що переговори будуть складними. Європейські лідери прагнуть досягти домовленості на грудневому саміті, однак угода до цього часу не гарантована.

Джерело: Петер Мадяр

7 жовтня робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA повторно розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до Євросоюзу. Очікується, що Угорщина цього разу не блокуватиме їхнє погодження.

В Угорщині офіційно створили Національне агентство з повернення активів, яке займатиметься пошуком і поверненням державних коштів, незаконно привласнених протягом попередніх років. Новий орган став однією з ключових антикорупційних реформ уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра після його перемоги на парламентських виборах.

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