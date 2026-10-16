Глава Africa CDC заявив про $700 млн невідстежених коштів у ДР Конго — The Rio Times

Глава Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Жан Касея заявив у Кіншасі, що в Демократичній Республіці Конго не вдалося відстежити близько 700 млн доларів донорських коштів, виділених на протидію спалаху Еболи. Заяву він зробив 14 жовтня, повідомляє The Rio Times.

За словами Касеї, донори повідомили про виплату понад 900 млн доларів організаціям, які реалізують заходи реагування. Водночас вдалося відстежити приблизно 200 млн доларів, із яких близько 100 млн залишалися невикористаними. Касея пообіцяв вимагати звітності від кожного партнера, який отримував фінансування.

Дані надали менш ніж третина партнерів

На зустрічі, скликаній Національним інститутом громадського здоров’я ДР Конго, у звірці даних взяли участь менш ніж 30% партнерів. За даними, які 2 жовтня озвучив генеральний директор інституту Дьєдонне Мвамба, відомості про фінансування надали лише 25 із приблизно 94 акредитованих партнерів. Вони задекларували отримання 226,3 млн доларів і витрати на рівні 127,4 млн доларів.

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Міністр охорони здоров’я Роже Самуель Камба назвав управління коштами непрозорим. Він заявив, що організації, які не зможуть пояснити використання фінансування, можуть втратити акредитацію. Також щодо них можливі заходи з боку міграційної служби DGM.

Фінансування реагування на спалах Еболи

Кошти призначені для реагування на спалах Еболи штаму Бундібугіо, який триває в країні з травня. Всесвітня організація охорони здоров’я 17 травня оголосила його надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров’я міжнародного значення.

За даними Journal de Kinshasa станом на 15 жовтня, у країні зафіксували 9144 випадки захворювання та 4410 смертей. Найбільше постраждала східна провінція Ітурі. Видання наголосило, що заяви посадовців свідчать про проблему відстеження фінансування, а не про встановлений факт привласнення коштів.

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