非洲疾病控制和预防中心（Africa CDC）负责人让·卡塞亚在金沙萨表示，在刚果民主共和国，用于应对埃博拉疫情的捐助资金中约有7亿美元无法追踪。他于10月14日作出这一声明，The Rio Times报道。

卡塞亚表示，捐助方报告称已向实施应对措施的组织支付超过9亿美元。与此同时，可追踪的资金约为2亿美元，其中约1亿美元仍未使用。卡塞亚承诺将要求每一个获得资金的合作伙伴说明情况。

不足三分之一的合作伙伴提供数据

在刚果（金）国家公共卫生研究所召集的会议上，参与核对数据的合作伙伴不足30%。根据该研究所所长迪厄多内·姆万巴10月2日公布的数据，约94个获得认证的合作伙伴中，只有25个提供了融资信息。这些合作伙伴申报获得2.263亿美元，并支出1.274亿美元。

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卫生部长罗热·萨缪尔·坎巴称，资金管理不透明。他表示，无法解释资金使用情况的组织可能失去认证资格。移民部门DGM也可能对其采取措施。

埃博拉疫情应对资金

这些资金旨在应对自5月以来持续在该国暴发的本迪布焦型埃博拉疫情。世界卫生组织于5月17日宣布其构成国际关注的突发公共卫生事件。

据Journal de Kinshasa截至10月15日的数据，该国记录了9144例病例和4410例死亡。东部伊图里省受影响最严重。该媒体强调，官员的声明表明存在资金追踪问题，而非已经确认存在挪用资金的事实。

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