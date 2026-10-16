Szef Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Africa CDC) Jean Kaseya oświadczył w Kinszasie, że w Demokratycznej Republice Konga nie udało się prześledzić około 700 mln dolarów środków od darczyńców przeznaczonych na walkę z ogniskiem Eboli. Oświadczenie złożył 14 października, informuje The Rio Times.

Według Kaseyi darczyńcy zgłosili wypłatę ponad 900 mln dolarów organizacjom realizującym działania w ramach reagowania. Jednocześnie udało się prześledzić około 200 mln dolarów, z czego około 100 mln pozostawało niewykorzystane. Kaseya obiecał żądać rozliczenia od każdego partnera, który otrzymał finansowanie.

Dane przekazała mniej niż jedna trzecia partnerów

W spotkaniu zwołanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego DR Konga w uzgadnianiu danych uczestniczyło mniej niż 30% partnerów. Według informacji przedstawionych 2 października przez dyrektora generalnego instytutu Dieudonné Mwambę, dane o finansowaniu przekazało tylko 25 z około 94 akredytowanych partnerów. Zadeklarowali oni otrzymanie 226,3 mln dolarów i wydatki na poziomie 127,4 mln dolarów.

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Minister zdrowia Roger Samuel Kamba określił zarządzanie środkami jako nieprzejrzyste. Oświadczył, że organizacje, które nie będą potrafiły wyjaśnić wykorzystania finansowania, mogą stracić akredytację. Możliwe są wobec nich także działania ze strony służby migracyjnej DGM.

Finansowanie reakcji na ognisko Eboli

Środki są przeznaczone na reagowanie na ognisko Eboli szczepu Bundibugyo, które trwa w kraju od maja. Światowa Organizacja Zdrowia 17 maja ogłosiła je stanem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

Według Journal de Kinshasa na dzień 15 października w kraju odnotowano 9144 przypadki zachorowań i 4410 zgonów. Najbardziej ucierpiała wschodnia prowincja Ituri. Publikacja podkreśliła, że wypowiedzi urzędników wskazują na problem ze śledzeniem finansowania, a nie na ustalony fakt przywłaszczenia środków.

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