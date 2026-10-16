Глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея заявил в Киншасе, что в Демократической Республике Конго не удалось отследить около 700 млн долларов донорских средств, выделенных на противодействие вспышке Эболы. Заявление он сделал 14 октября, сообщает The Rio Times.

По словам Касеи, доноры сообщили о выплате более 900 млн долларов организациям, осуществляющим меры реагирования. В то же время удалось отследить примерно 200 млн долларов, из которых около 100 млн оставались неиспользованными. Касея пообещал потребовать отчетности от каждого партнера, получавшего финансирование.

Данные предоставили менее трети партнеров

На встрече, созванной Национальным институтом общественного здравоохранения ДР Конго, в сверке данных приняли участие менее 30% партнеров. Согласно данным, озвученным 2 октября генеральным директором института Дьедонне Мвамбой, сведения о финансировании предоставили только 25 из примерно 94 аккредитованных партнеров. Они задекларировали получение 226,3 млн долларов и расходы в размере 127,4 млн долларов.

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Министр здравоохранения Роже Самуэль Камба назвал управление средствами непрозрачным. Он заявил, что организации, которые не смогут объяснить использование финансирования, могут лишиться аккредитации. Также в отношении них возможны меры со стороны миграционной службы DGM.

Финансирование реагирования на вспышку Эболы

Средства предназначены для реагирования на вспышку Эболы штамма Бундибугио, которая продолжается в стране с мая. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила ее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным Journal de Kinshasa на 15 октября, в стране зафиксировали 9144 случая заболевания и 4410 смертей. Больше всего пострадала восточная провинция Итури. Издание подчеркнуло, что заявления должностных лиц свидетельствуют о проблеме отслеживания финансирования, а не об установленном факте присвоения средств.

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