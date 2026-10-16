АБР пообіцяв пришвидшити процедури для ML-1 — The Express Tribune

Азійський банк розвитку пообіцяв пришвидшити свої внутрішні процедури щодо пакистанського проєкту модернізації залізниці ML-1. За даними The Express Tribune, це сталося під час зустрічі федерального міністра економічних справ Пакистану Ахада Хана Чіми з президентом АБР Масато Кандою на полях щорічних зборів банку в Бангкоку в Таїланді.

Пакистанська сторона також звернулася до АБР із проханням розширити кредитування приватного сектору. Чіма закликав збільшити обсяг недержавних операцій банку в Пакистані та посилити його постійну присутність у країні для супроводу інвестиційних угод і формування проєктів державно-приватного партнерства.

Проєкт ML-1

Пакистанська делегація наголосила на потребі доступного фінансування розвитку, більшої гнучкості кредитних механізмів АБР і сталої підтримки пріоритетів країни. Чіма відзначив провідну роль банку в роботі над ML-1 та заявив про необхідність якнайшвидше завершити техніко-економічне обґрунтування і розпочати закупівельні процедури.

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Також він привітав затвердження Стратегії партнерства АБР із Пакистаном на 2026–2030 роки. Пакистанська сторона акцентувала на моделі економічного зростання, орієнтованій на приватний сектор.

Фінансування Ісламського банку розвитку

Окремо Чіма провів зустріч із головою групи Ісламського банку розвитку Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером. Вони обговорили прискорення співпраці в межах Стратегії партнерства з країною-членом на 2026–2030 роки, яка передбачає орієнтовне фінансування групи банку на 5,6 млрд доларів.

Міністр наголосив на потребі перетворити цей обсяг на конкретний портфель підготовлених проєктів із визначеними строками схвалення, виділення коштів та реалізації. Він також відзначив фінансування в розмірі 475 млн доларів для автомагістралі M-6 Суккур—Хайдарабад і схвалення 100 млн доларів на п'яту фазу програми боротьби з поліомієлітом. Пакистан звернувся по ширшу підтримку ML-1 та координацію між Ісламським банком розвитку, АБР і іншими співфінансистами.

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