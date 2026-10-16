Азиатский банк развития пообещал ускорить свои внутренние процедуры по пакистанскому проекту модернизации железной дороги ML-1. По данным The Express Tribune, это произошло во время встречи федерального министра экономических дел Пакистана Ахада Хана Чимы с президентом АБР Масато Кандой на полях ежегодного собрания банка в Бангкоке, Таиланд.

Пакистанская сторона также обратилась к АБР с просьбой расширить кредитование частного сектора. Чима призвал увеличить объем негосударственных операций банка в Пакистане и усилить его постоянное присутствие в стране для сопровождения инвестиционных сделок и формирования проектов государственно-частного партнерства.

Проект ML-1

Пакистанская делегация подчеркнула необходимость доступного финансирования развития, большей гибкости кредитных механизмов АБР и устойчивой поддержки приоритетов страны. Чима отметил ведущую роль банка в работе над ML-1 и заявил о необходимости как можно скорее завершить технико-экономическое обоснование и начать закупочные процедуры.

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Он также приветствовал утверждение Стратегии партнерства АБР с Пакистаном на 2026–2030 годы. Пакистанская сторона акцентировала внимание на модели экономического роста, ориентированной на частный сектор.

Финансирование Исламского банка развития

Отдельно Чима провел встречу с председателем группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером. Они обсудили ускорение сотрудничества в рамках Стратегии партнерства со страной-членом на 2026–2030 годы, которая предусматривает ориентировочное финансирование группы банка в размере 5,6 млрд долларов.

Министр подчеркнул необходимость превратить этот объем в конкретный портфель подготовленных проектов с определенными сроками утверждения, выделения средств и реализации. Он также отметил финансирование в размере 475 млн долларов для автомагистрали M-6 Суккур—Хайдарабад и одобрение 100 млн долларов на пятую фазу программы борьбы с полиомиелитом. Пакистан обратился за более широкой поддержкой ML-1 и координацией между Исламским банком развития, АБР и другими софинансистами.

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